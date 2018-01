Man mag von Apples „Angebot“ halten was man möchte, aber ab heute ist es auch in Deutschland möglich, den Akku eines iPhone 6 oder neuer für rund einen Viertel des ursprünglichen Preises zu tauschen und so nicht nur die Laufzeit zu verlängern, sondern auch die Leistung des iPhones wieder zu erhöhen.

Apple tauscht den iPhone-Akku ab dem iPhone 6 jetzt für 29 Euro. (Bild: iFixit)

Offenbar als Reaktion auf die große Kritik rund um die Leistungsreduzierung einiger iPhone-Modelle, sah sich Apple Ende Dezember gezwungen, eine offizielle Entschuldigung an seine Kunden zu richten. Man habe die Leistung des iPhones nicht an die Akkukapazität geknüpft, um Kunden unnötig zu einem Neukauf zu verleiten, sondern um plötzliche Abschaltungen durch schwache Akkus zu verhindern. Quasi als Wiedergutmachung versprach Apple dann Anfang des Jahres, die Preise für einen Akku-Tausch, außerhalb der einjährigen Herstellergarantie, von 89 Euro auf 29 Euro zu senken. Der vergünstigte Austausch ist nun ab sofort möglich und gilt bis Dezember 2018.

Lesetipp

Apples unmoralisches Angebot: Ein Kommentar zur iPhone-Akkutausch-Offerte

Der Wechsel des iPhone-Akkus wird günstiger. Für Verbraucher ist das ein positives Signal. Die Umstände, die zu dieser Offerte geführt haben,... mehr

So funktioniert der Austausch

Um den Austausch anzustoßen, müssen sich die Kunden auf der Support-Seite von Apple mit der eigenen Apple-ID anmelden und die Seriennummer ihres iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus oder iPhone SE eingeben. Das betroffene iPhone lässt sich dann im Anschluss einschicken.