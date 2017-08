22.08.2017 - 10:01 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Sie wollen schon lange Zeit AirPods kaufen, aber die Lieferzeiten haben Sie bisher abgeschreckt? Dann gibt es jetzt einmal mehr gute Nachrichten. Langsam aber sicher entspannen sich die Lieferzeiten. Erst vor kurzer Zeit fielen sie von sechs Wochen auf drei bis vier Wochen. Seit letzter Nacht hat Apple nochmal nachgebessert und die aktuellen Lieferzeiten weiter nach unten korrigiert.



Die Lieferzeiten fallen immer weiter (Bild: Stefan Molz)

Wenn Sie AirPods kaufen wollen, dann gab es in den letzten neun Monaten ein Problem. Erst wurde die Veröffentlichung um rund eineinhalb Monate nach hinten verschoben und dann stiegen die Lieferzeiten innerhalb weniger Minuten auf mehrere Wochen an. Auch in den Apple Stores war und ist die Situation noch immer angespannt, sodass die wenigen Geräte, die an die Ladengeschäfte geliefert werden ebenfalls nach kurzer Zeit ausverkauft sind. Es wird daher stets die Bestellung im Online-Store geraten. Doch auch dort muss man Geduld beweisen. Langsam aber sicher beruhigt sich jedoch die Lage.

Wenn Sie aktuell im Apple Online Store AirPods kaufen, dürften Sie nämlich vor allem die gefallenen Lieferzeiten überraschen. Diese fielen zuletzt auf vier Wochen und liegen derzeit sogar bei nur zwei bis drei Wochen, sodass Sie sich nicht mehr allzu lange gedulden müssen, wenn Sie beispielsweise heute bestellen.

Mit den ständig fallenden Wartezeiten könnte sich Apple-CEO Tim Cooks Versprechen bewahrheiten. Während der Bekanntgabe der letzten Quartalszahlen gab er nämlich zu Protokoll, dass man hart daran arbeite, um die Liefersituation zu verbessern. Schon kurz nach dieser Ankündigung war ein Absinken zu beobachten.