17.12.2017 - 21:41 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Die AirPods kamen im letzten Jahr nur in homöopathischen Dosen auf den Markt und nun sind sie wieder ausverkauft. Das ärgert besonders die Kunden, die die drahtlosen Bluetooth-Kopfhörer zu Weihnachten noch kaufen wollten.



Im Apple Store Deutschland steht es nicht gut um die AirPods. Wer jetzt bestellt, bekommt die weißen Ohrhörer erst im kommenden Jahr am 2. Januar. Zu Weihnachten ist weder für Geld noch gute Worte etwas zu tun. Ob Apple die Nachfrage der vergleichsweise teuren Kopfhörer falsch eingeschätzt hat, ist nicht bekannt.

Einer Umfrage nach, die Apple unter Besitzern der Funkkopfhörer durchführen lies, sind rund 98% der Nutzer mit den Geräten zufrieden. Im kommenden Jahr soll ein neues Ladecase auf den Markt kommen, das per Induktion über ein Ladepad aufgeladen werden kann. Im Inneren arbeitet Apple nicht per Induktion: Die Kopfhörer werden im Case mit traditioneller Technik aufgeladen. Aktuell muss der Anwender das Case selbst per Lightning-Kabel aufladen.

Die Kopfhörer werden über Bluetooth 4.2 mit iPhone, iPad, Mac, Apple Watch und Apple TV 4 verbundenen, was dank Apples W1-Chip fast automatisch funktioniert - auch wenn die Kopfhörer einmal räumlich vom Smartphone getrennt werden. Die Akkulaufzeit ist mit 5 Stunden besonders hoch, wenn man die kompakten Geräte einmal mit der Konkurrenz vergleicht. Mit dem Ladecase können die AirPods mehrmals aufgeladen werden, was aber einige Zeit dauert.

Eine Fernbedienung gibt es nicht, dafür kann der Nutzer sie mit Berührungen steuern. Die AirPods lassen sich auch als Headset nutzen. Im Verbindung mit der Apple Watch Series 3 mit LTE wird darauf ein veritables Mobiltelefon. Die Ohrhörer lassen sich im Apple-Universum ab dem iPhone 5, iPad Air, iPad mini 2, allen iPad Pro-Modellen und dem iPod touch der 6. Generation verbinden.