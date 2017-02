22.02.2017 - 09:25 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Erst vor wenigen Tagen haben wir über einen Kurswechsel bei Apples Werbestrategie berichtet. Man möchte zukünftig weg von den großen internationalen Kampagnen und sich eher auf digitale und regionale Werbung konzentrieren. Der Wechsel scheint nun erste Früchte zu tragen und man präsentiert uns auf dem offiziellen YouTube-Channel neue Videos zu den AirPods, die mit britischen Künstlern beworben werden.



22.02.2017 - 09:25 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Kürzlich gab man bekannt, dass Apple in Zukunft verstärkt auf regionale und digitale anstatt auf globale Werbekampagnen setzen wird. Dazu gab es bereits erste Spots zum Karneval in Brasilien und nun folgen neue Werbevideos zu den AirPods, die speziell auf das britische Publikum zugeschnitten sind. In den neuen Versionen der „Notes"-Werbung werden die AirPods von The 1975, Craig David und Lianne La Havas – also britischen Musikern – beworben. Die Spots folgen dem ursprünglichen Video, das Marian Hill mit Ihren Song „Down" in der Hauptrolle zeigt, welches jetzt ebenfalls auf Apples britischen YouTube-Channel veröffentlicht wurde.

Das „Marian Hill"-Video wurde bereits im Januar dem amerikanischen Publikum präsentiert und machte sich das Aussehen der AirPods clever zu Nutze. Man nahm die einzelnen Ohrhörer einfach als Noten und trug sie passend zur Musik in ein Notensystem ein.

In den neuen Videos geht es im Gegensatz zum Original farbenfroher zur Sache. Dort sieht man Apples drahtlose Ohrhörer zur kräftigen Bassgitarre in „Heart Out" von den The 1975, den Drums aus „When the Bassline Drops" von Craig David und der Akustikgitarre in Green & Gold" von Lianne La Havas. Jeder der Spots wurde dabei mit kleinen Details passend zum Interpreten und dem Album-Cover versehen.