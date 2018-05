Links AirFly, rechts das AirPods-Case (Bild: Twelve South)

AirFly: Klinkenanschluss fit für AirPods. Es gibt vergleichbares Zubehör auch für die Nutzung von Bluetooth-Zubehör. Doch AirFly von Twelve South ist deutlich kompakter als vieles am Markt. Es unterstützt natürlich auch Apples AirPods. Sie verbinden damit zum Beispiel einen Kopfhöreranschluss im Flugzeug von jetzt auf gleich mit Ihren AirPods.

Zum jetzigen Zeitpunkt können Sie Apples AirPods nur an Apples Geräten kabellos verwenden. Die schmucken Ohrstöpsel funktionieren mittlerweile sogar mit dem Apple TV, ohne viel Einrichtung. Doch schon bei den Beats-Kopfhörern sieht das anders aus, trotz W1-Chip.

AirFly für mehr Freiheit an der Klinke

Das möchte Twelve South mit AirFly ändern. Es handelt sich dabei um ein simples Bluetooth-Dongle. Am einen Ende besitzt es einen 3,5 mm Klinkenstecker. Auf der anderen Seite ist die Technik samt Akku in einem kompakten, weißen Kunststoff-Rechteck verbaut. Ein bisschen wirkt AirFly wie Apples eigene Lightning- oder USB-Adapter.

Wo immer Sie auf ein Audiogerät stoßen, das einen Klinkenanschluss hat – Sie können AirFly damit verwenden, um Ihre BLuetooth-Kopfhörer damit zu verbinden. Vergleichbar ist das Produkt deshalb zum Beispiel mit Googles Chromecast Audio. Ein Vorteil des AirFly ist allerdings der integrierte Akku.

Schließen Sie AirFly an Laufbänder im Fitnessstudio an oder gleichermaßen an Armlehnen im Flugzeug. Das gilt aber zum Beispiel auch für den Fernseher im Wohnzimmer oder die Stereoanlage im Wintergarten.

So groß wie das AirPod-Gehäuse

AirFly ist beinahe genauso groß (46 mm Höhe x 33 mm Breite) wie die Schutzhülle für die AirPods. Es wiegt 15,6 Gramm.

Die integrierte Batterie erlaubt eine Verbindung von bis zu acht Stunden. Damit lassen sich beinahe schon Langstreckenflüge abdecken. Aufladen können Sie das Gerät per Micro-USB. Ein USB-Ladekabel ist genauso enthalten, wie ein kurzes 3,5 mm Klinkenkabel. Darüber hinaus erhalten Sie auch eine Reisetasche für das Gerät.

Der Hersteller bietet es momentan zum Preis von knapp 40 US-Dollar über seine eigene Homepage an.

