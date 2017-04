07.04.2017 - 12:29 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Am 19. März 1987 wurde Adobes Illustrator in Version 1.1 veröffentlicht. In den vergangenen 30 Jahren hat sich natürlich allerlei an der Software getan und zeigt dies in einem neuen Video. Passend dazu und (fast) pünktlich zum Jubiläum schiebt man mit einer neuen Aktualisierung ein neues, längst überfälliges Feature nach. Daneben haben auch zahlreiche andere CC-Apps neue Updates erhalten, die wir Ihnen ebenfalls kurz vorstellen möchten.



07.04.2017 - 12:29 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Der Adobe Illustrator CC erlaubt nur das Zuschneiden von Bildern (Bild: Adobe)

Lange haben sich viele Nutzer das Feature gewünscht. Nun hat Adobe passend zum Illustrator-Jubiläum nachgegeben und der Anwendung die Möglichkeit spendiert Bilder zuzuschneiden. Natürlich werden mit der Applikation vor allem auflösungsunabhänge Projekte erstellen, aber hin und wieder kommen dabei auch „normale" Bilder in den einzelnen Arbeiten unter. Mit dem neuen Feature muss man nun keine andere Anwendung mehr bemühen, um bestimmte Bildabschnitte zu integrieren. Dies geht jetzt deutlich einfacher und komfortabler.

Daneben gibt es jetzt ein neues Bedienfeld für Farbthemen. Diese lassen sich jetzt zwischen den CC-Apps und auch über Geräte hinweg erstellen, erkunden, speichern und natürlich synchronisieren. Dadurch wird die Arbeit mit mehreren Adobe-Apps noch etwas bequemer.

Nicht nur der Illustrator hat ein Update erhalten, sondern auch Photoshop CC. Allerdings sind hier weniger große Neuerungen zu erwarten. Mit der Aktualisierung hat man etwa an den Slidergrößen für die „Touch Bar"-Elemente beim neuen MacBook Pro geschraubt, aber ansonsten nur marginale Verbesserungen vorgenommen.

Die Layout-Software InDesign CC hat ebenfalls kleinere Neuerungen erhalten. Dadurch ist es jetzt möglich, dass man zwischen Adobe-Apps und Cloud-Funktionen wechseln kann. Zusätzlich wurde das Panel für „Neue Dokumente" überarbeitet und ermöglicht es neue Projekte schneller mit Dokumentvorlagen und -einstellungen zu erstellen. Passend dazu gibt es neue Layoutvorlagen für Anschreiben, Bewerbung, Fotobuch und ein Magazin. Diese können Sie im Adobe-Stock-Bereich kostenlos herunterladen.