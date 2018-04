Safari (Bild: Apple, Montage von geralt via Pixabay)

​AdBlocker für Mac im Geschwindigkeitstest. Haben Sie sich schon einmal gefragt, welche Software am effektivsten ist wenn es darum geht, Werbung beim Surfen am Mac zu verhindern? Zumindest in Bezug auf die Geschwindigkeit hat nun ein Reddit-Nutzer einen Test veröffentlicht, der zwar nicht repräsentativ ist, aber einen deutlichen Fingerzeig gibt. Einziger Wermutstropfen. Den „Testsieger“ gibt es nur für Safari.

Ka-block Plus ist in den Tests der Gewinner. Beim Besuch der Webseite The Verge erzielt die Software eine Seiten-Ladezeit von nur 1,93 Sekunden. Ublock Origin kommt auf immerhin respektable 2,55 Sekunden. Doch der Datensammler AdBlock Plus von der Kölner Eyeo GmbH zeigt die Webseite erst nach 7,74 Sekunden an. Amüsant ist an dieser Stelle, dass die Anzeige der Webseite ganz ohne Werbeblocker nur 4,3 Sekunden gedauert hätte. AdBlock Plus verdoppelt also beinahe die Zugriffszeit.

Bei einem Besuch der Webseite Hotnews.ro lag Ka-block mit 2,93 Sekunden erneut vorn. UBlock Origin kommt mit 3,24 Sekunden auf Rang zwei. Wieder landet AdBlock Plus mit 5,42 Sekunden auf dem letzten Platz. In diesem Fall aber ist sogar diese Software schneller als das Aufrufen der Webseite ohne AdBlocker.

Warum ist Ka-block so viel schneller?

Einen Erklärungsansatz, warum Ka-block so viel schneller in Safari ist, als andere Blocker, liefert der Tester selbst. Die Software setzt auf die Content-Blocking-Mechanismen von Safari auf. Diese Erweiterungen haben zudem keine Erlaubnis, den Seiteninhalt an Dritte zu übertragen. Das ist beispielsweise bei Software wie AdBlock Plus der Fall. Auf diese Weise weiß der Anbieter, welche Webseiten Sie besuchen und kann seine Verhandlungsposition mit Werbepartnern stärken.

Den Gewinner Ka-Block bekommen Sie gratis sowohl für iPhone und iPad im App Store als auch im Mac App Store.

