11.04.2018 - 21:03 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach

Zumindest bei den US-amerikanischen Teenagern hat es Apple geschafft. Die Marktdurchdringung liegt bei 82 Prozent und dürfte sogar noch steigerbar sein. Hier ist Android eindeutig auf dem Rückmarsch.

Die Analysten des Bankhauses Piper Jaffray haben in ihrer Studie "Teens Survey" ermittelt, dass junge Leute in den USA fast vollständig mit iPhones versorgt sind. Die Marktdurchdringung liegt bei 82 Prozent. Diese Zielgruppe ist für Apple besonders wichtig, denn sie bestimmt, wo sich das Unternehmen in Zukunft hinbewegen wird. Sollten die jungen Kunden zufrieden sein, dürften sie Apple nicht nur weiterempfehlen sondern auch in ihre späteren Privat und Berufsleben auf die Marke schwören.

Doch 82 Prozent sind nicht das Ende der Fahnenstange. Der Marktanteil könnte noch ausgeweitet werden. Im letzten Herbst lag er bei 78 Prozent. In der Studie wurde auch gefragt, was die Teenager künftig für ein Smartphone haben wollen - da gaben sogar 84 Prozent an, ein iPhone zu wollen.

Apple hat es in den letzten vier Jahren geschafft, seinen Marktanteil bei Jugendlichen deutlich zu steigern. Davor lag er bei nur 60 Prozent, hatte "Teens Survey" damals ermittelt. 20 Prozent der Teenager wollen im nächsten halben Jahr auch eine Apple-Watch als Ergänzung zum iPhone kaufen.

Wir erwarten, dass Apple 2018 drei neue iPhone-Modelle vorstellen wird; eines dieser Telefone könnte Teenager ansprechen, die ein Gerät ähnlich dem iPhone X wünschen, jedoch zu einem niedrigeren Preis. Das Apple iPhone 9 soll ein 6,1-Zoll-LCD-Display bieten und mit der TrueDepth-Kamera und der Gesichtserkennung des iPhone X ausgestattet sein. Es soll eine einzige Kamera auf der Rückseite haben und wird nicht mit 3D Touch geliefert, heißt es gerüchteweise.

