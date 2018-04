19.04.2018 - 12:06 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



In den letzten Monaten häuften sich die Berichte über die neue iPhone-Generation. Auch der zuverlässige KGI-Securities-Analyst Ming-Chi Kuo meldete sich hierzu zu Wort und geht ebenfalls von drei neuen Geräten aus. Einer seiner aktuellen Investorennotizen zufolge soll Apple ein neues Low-Budget-iPhone planen. Es soll ein 6,1-Zoll-LCD sowie eine Dual-SIM-Option bieten. Der Preis soll sich dennoch auf nur 550 US-Dollar belaufen.

Ein iPhone zum Niedrigpreis könnte uns in diesem Jahr ins Haus stehen. Laut Kuo (via 9to5Mac) sollen bekanntlich drei Geräte in diesem Jahr erscheinen. Während 2017 ebenfalls drei neue Smartphones veröffentlicht wurden, soll 2018 die Preisstrategie umgekehrt werden. Zu zwei High-End-Modellen soll sich ein Low-Budget-Gerät hinzugesellen. Dem Analysten zufolge könnte Apple dieses in zwei Varianten anbieten. Die eine wird dabei über ein normales SIM-Karten-Fach verfügen, während sich die andere durch die Dual-SIM-Unterstützung vor allem an Geschäftskunden richten könnte. Dabei sollen zwei echte SIM-Karten (keine eSIM) eingesetzt werden können.

Daneben bestätigt Kuo einen früheren Bloomberg-Bericht. Denn nicht nur das 6,1-Zoll-LCD-Modell soll die Dual-SIM-Option erhalten, sondern auch die 6,5-Zoll-OLED-Variante. Das kleinere 5,8-Zoll-iPhone soll nicht mit dieser Option bedacht werden.

Zu den Preissegmenten der LCD-Variante äußerte sich Kuo ebenfalls. Das Modell mit einer einfachen SIM-Karte soll schon ab 550 US-Dollar starten. Es könnte jedoch auch bis zu 650 US-Dollar kosten. Die Dual-SIM-Option wird den Grundpreis erhöhen, sodass mit einem Preis zwischen 650 US-Dollar und 750 US-Dollar zu rechnen ist. Die Dual-SIM soll Apple gerade im asiatischen Markt helfen wertvolle Marktanteile zu sichern. Kuo zufolge soll sich die 6,1-Zoll-Variante zwischen 100 Millionen und 120 Millionen mal vom Marktstart im dritten Quartal 2018 bis zur Folgegeneration im dritten Quartal 2019 verkaufen. Wobei diese Annahme aufgrund der beiden High-End-Modelle sehr optimistisch erscheint.

