Über die Plattform Charitybuzz lässt sich seit heute auf ein Mittagessen mit Eddy Cue bieten. Die Auktion läuft bis Ende Juli und die Einnahmen kommen einer Organisation für Menschen mit Autismus zugute. Der Höchstbietende darf Cue im neuen Apple Hauptquartier treffen. Der Chef für Software und Service ist nicht der erste Mitarbeiter von Apple, der sich versteigert.

Charitybuzz hofft, dass das Mittagessen mit Eddy Cue 50.000 US-Dollar einbringen wird. (Bild: Apple)

Mit Auktionen soziale Projekte unterstützen, diese Idee lies 2005 die Plattform Charitybuzz entstehen. Die Bieter können Gegenstände berühmter Persönlichkeiten, besondere Erlebnisse und Erfahrungen ersteigern. Der Erlös fließt verschiedenen Organisationen zu. Aktuell lässt sich zum Beispiel auf eine von den Beach Boys signierte Gitarre bieten oder ein Treffen mit der Fußballmannschaft von Manchester United. Bei jeder Auktion werden die geförderten Projekte genannt und es lassen sich weitere Informationen einsehen.

Mittagessen mit Eddy Cue

Auch Apples Vice President Eddy Cue lässt sich, bzw. ein Mittagessen mit ihm ersteigern. Die Auktion läuft noch bis zum 25. Juli. Ist man nach dem Ablauf der Auktion der glückliche Höchstbietende, erwartet einen ein persönliches Treffen im neuen Apple Park, Apples neu gebautes Hauptquartier in Kalifornien. Eddy Cue ist verantwortlich für die verschiedensten Dienste von Apple. Unter anderem für den iTunes Store, Apple Music, Siri und die iCloud. Ein interessantes Gesprächsthema dürfte sich also finden lassen. Der Erlös der Versteigerung geht an „Autism Movement Therapy“. Die gemeinnützige Organisation bietet in Amerika Bewegungs- und Musikprojekte für Menschen mit Autismus an.

Cue ist nicht der erste Verantwortliche bei Apple, der sich für eine solche Auktion anbietet. Erst im Mai stellte sich der Apple-CEO Tim Cook zur Verfügung. Auch hier lies sich ein Mittagessen mit dem Applechef ersteigern. Dabei wurde eine Rekordsumme von fast 700.000 US-Dollar erreicht. Für Tim Cook schon langsam Routine. Seit 2013 bietet sich jährlich die Chance für solvente Spender. Ob ein Mittagessen mit Eddy Cue ebenfalls eine solche große Summe erzielen kann, zeigt sich Ende Juli.