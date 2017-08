15.08.2017 - 12:59 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Seitdem das iPhone vor zehn Jahren auf dem Markt kam, ist Google ein fester Bestandteil des Safari-Browser. Damit Google auch weiterhin die Standardsuchmaschine bei dem iPhone und iPad bleibt, könnte die Alphabet-Tochter in diesem Jahr bis zu drei Milliarden US-Dollar an Apple überweisen. Dies schätzte gestern ein Analyst in einem aktuellen Memo an Investoren. Kann das tatsächlich stimmen?



Schon in den vergangenen Jahren wurde immer wieder bekannt, dass Google große Summen an Apple überweist, damit das Unternehmen seinen Webbrowser Safari weiterhin mit Google als Standardsuchmaschine ausliefert. Bernstein-Analyst A.M. Sacconaghi Jr. zufolge, hat Apple laut Gerichtsdokumenten im Jahr 2014 bereits eine Milliarde US-Dollar von der Alphabet-Tochter erhalten. Er geht daher davon aus, dass Apple in diesem Finanzjahr sogar bis zu drei Milliarden US-Dollar überwiesen bekommen könnte. Dies geht aus einem Investorenmemo hervor, das CNBC gestern veröffentlicht hat.

Sacconaghi Jr. hält es daher für möglich, dass das Suchmaschinen-Geschäft einen Großteil von Apples Diensten ausmachen, die mittlerweile – für sich genommen – die Größe eines „Fortune 100“-Unternehmens für sich beanspruchen.

Da Google die beliebteste Suchmaschine der Welt ist, könnte das Unternehmen vermutlich auch die Zahlungen stoppen und würde aus diesem Grund wahrscheinlich dennoch als Standardoption bestehen bleiben. Allerdings gibt es einen Haken. Laut Sacconaghi Jr. machen iOS-Geräte etwa die Hälfte von Googles Such-Umsätzen aus, sodass das Risiko für einen solchen Schritt höher als die Kosten sein könnte.