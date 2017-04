Drei Lautsprecher sind manchmal besser als einer. In Form von Logitechs Z337 bekommen Sie ein System aus einem Subwoofer und zwei Satelliten-Lautsprechern derzeit als Angebot des Tages auf Amazon. Interessant an dem Produkt ist, dass Sie es per Bluetooth von Ihrem Mac, iPad oder iPhone aus ansteuern können und natürlich auch von Ihrer Spielekonsole.

Logitech Z337: Bluetooth-Lautsprechersystem (Bild: Logitech)

Bis zu 80 Watt Leistung in der Spitze bietet das 2.1-System Z337 von Logitech. Sie können das Produkt per Bluetooth ansteuern und aber natürlich auch per 3,5 mm Klinkenanschluss verbinden. So können Sie beispielsweise ein Setup wählen, indem das Lautsprecherset per Kabel an Ihre Konsole angeschlossen ist, Sie allerdings jederzeit vom iPhone oder iPad ebenfalls Musik über die Boxen hören können, ohne lästiges Umstecken.

Zum Deal: Logitech Z337 als Angebot des Tages kaufen.

Produkthinweis Logitech Z337 Bluetooth Lautsprechersystem mit 80 Watt und Subwoofer (PC, Tablet, Smartphone) schwarz Preis: 51,99 €

Derzeit ist das Lautsprecher-System bei Amazon als Angebot des Tages beworben. Es endet entsprechend heute Nacht. Der reduzierte Preis liegt bei 51,99 Euro, inklusive Versandkosten. Vergleichpreise für das Produkt liegen deutlich über 60 Euro, die UVP des Herstellers bei 79,99 Euro.