Derzeit gibt es bei StackSocial ein neues Softwarepaket im Angebot. Die Offerte wird nach dem Prinzip „Pay what yout want“ angeboten, also zahl, soviel Du willst. Zwei von zwölf Apps bekommen Sie auf diese Weise bereits für 1 Euro. Für die übrigen müssen Sie allerdings auch kein Vermögen ausgeben. Darunter ist mit Commander One sogar eine Finder-Alternative, die wir Ihnen zuletzt vorgestellt haben.

Im „2017 Superstar Mac Bundle“ erhalten Sie insgesamt 12 Apps zum Preis von derzeit rund 12 US-Dollar. Darin enthalten ist der Dateimanager Commander One in der „Pro“-Version mit erweitertem Funktionsumfang. Wir hatten Ihnen zuletzt einige Finder-Alternativen vorgestellt, darunter auch diese App.

Doch welche Software ist überdies im Bundle enthalten? Da wären NotePlan und Mac Screen Recorder. Erstere lässt Sie für datumsbasierte, umfangreichere Notizen einrichten. Dazu können Sie Markdown nutzen, um Sie zu formatieren. Der Screen-Recorder macht genau das. Er ist ein einfaches Tools, um den Bildschirminhalt aufzuzeichnen. Diese beiden Apps bekommen Sie bereits für nur 1 Euro.

Doch darüber hinaus finden Sie noch weitere Software: Unclutter für Mac; Look Up zur Entspannung am Bildschirm; Renamer 5, um Dateien umzubenennen; Archiver 3, um Dateien zu (ent)packen; Stock + Pro 3, das Ihnen beim Kauf von Aktien anhand eingegebener Kriterien unter die Arme greifen soll; Super Vectorizer 2 – mit der Software vektorisieren Sie normale Bilder; LaunchBar 6, ein Programmstarter mit dem gewissen Etwas; Wilde, einem Editor für Wordpress-Autoren; und zuletzt Passenger Pro. Mit dieser App können Sie Nutzer-Accounts am Mac, deren Passwörter und Befugnisse en masse bearbeiten.

Schauen Sie sich die Apps vorher aber genau an. Die Verlockung ist groß, Sie im Paket günstiger zu kaufen. Mein Tipp: Wenn Sie ein oder zwei Apps sowieso kaufen wollten, bekommen Sie diese auf diesem Weg in jedem Fall günstiger.