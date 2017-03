In den letzten Wochen bekam man bei Thalia den Eindruck, dass ein Gutschein den nächsten jagt. Derzeit gibt es bei dem Shop erneut einen 20-Prozent-Gutschein, der unter anderem beim Kauf von Blu-rays und DVDs Anwendung findet. Entsprechend gibt es viele lukrative Angebote. Im Preisvergleich bekommen Sie komplette Serien wie Breaking Bad oder Californication zum Bestpreis.

King of Queens auf Blu-ray (Bild: Alexander Trust)

Wenn Sie trotz Internet-Streaming und Video-on-Demand-Angeboten immer noch auf herkömmliche Medien zur Wiedergabe von Filmen und Serien nicht verzichten mögen, dann sollten Sie jetzt bei Thalia das Stöbern anfangen. Der Händler bietet derzeit mit dem Gutscheincode „sonnenschein20“ all seinen Besuchern die Möglichkeit unter anderem Blu-rays und DVDs (aber zum Beispiel keine Videospiele) günstiger zu erwerben.

Zum Deal: Blu-rays und DVDs bei Thalia günstiger kaufen.

Tatsächlich lohnt sich das Stöbern und Preise vergleichen. Sie bekommen zum Beispiel die komplette Serie „Breaking Bad“ auf BD für 39,99 Euro (der nächstbeste Preis im Preisvergleich liegt über 50 Euro). Die komplette Serie Californication kostet bei Thalia nach Abzug des 20-Prozent-Gutscheins nur 47,19 Euro. Der Preisvergleich liegt in diesem Fall bei deutlich über 60 Euro. Versandkosten entfallen bei Bestellungen ab 20 Euro. Sie können sich günstigere Produkte allerdings trotzdem versandkostenfrei in eine Thalia-Filiale in der Nähe liefern lassen und dort dann abholen.