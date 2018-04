So könnten die bunten Jubiläums-Editionen aussehen (Bild: Fotomontage Mac Life)

Die erste Generations des iMac ist noch immer eine echte Design-Ikone. Die quietschbunten Plastikgehäuse des All-in-One-Rechners waren ein komplettes Kontrastprogramm zu den beigen und grauen Geräten der Zeit. Die aktuelle Generation des iMacs ist aber alles andere als bunt. Das soll sich nun ändern.

Der erste iMac, inzwischen ist die Präsentation 20 Jahre her, war einer der Gründe, warum es Apple aus seiner damaligen Krise schaffte. Designt wurde der bunte und durchsichtige Rechner von Jonathan Ive, der noch immer Apples Design-Team leitet. Ihm verdanken wir, dass Computer endlich auch fröhlich aussehen durften und nicht grau und trist sein mussten. Nicht ohne Grund setzte Ive damit ein Zeichen für den gesamten Computermarkt. Bunt und durchsichtig war plötzlich schick.

Aktuell hat sich der Trend wieder in die andere Richtung entwickelt. Apple bietet als Farbvarianten für verschiedene MacBooks maximal matte Gold- bzw. Roségold-Varianten an, den iMac gibt es nur in Silber bzw. Spacegrau. Wirklich bunt ist kein Gerät von Apple mehr. Wie Bloomberg und Ming-Chi Kuo von KGI nun berichten, könnte sich das bald ändern.

Apple plant bunte Sonderedition

Apple möchte das zwanzigjährige Jubiläum des iMacs dieses Jahr offenbar mit einer Sonderedition feiern. So soll es die aktuelle iMac-Generation mit ihrem Alu-Gehäuse für kurze Zeit auch in den klassischen Farben der ersten iMac-Plastik-Gehäuse geben. Also in Blau, Rot, Grün, Violett und Orange. Dabei sollen die Farben allerdings etwas dezenter ausfallen als beim Original und sich eher an den goldenen Varianten des MacBooks orientieren.

Wann genau die eingefärbten Modelle verfügbar sein werden, ist noch unbekannt. Eventuell stellt Apple sie auf der Entwicklerkonferenz WWDC im Juni vor.

Anzeige