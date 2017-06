23.06.2017 - 13:57 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Schon seit Monaten beobachten wir die Baufortschritte des Apple Parks in zahlreichen Drohnenvideos und in den verschiedenen Kartendienesten. Nun hat der Satellitenbilddienstleister Planet Labs ein kurzes Video hochgeladen, dass den Fortschritt der letzten beiden Jahre von oben zeigt.



Apples Kartendienst ist im Bezug auf den gezeigten Baufortschritt am Apple Park nicht mehr aktuell (Bild: Apple Maps)

Planet Labs hat am Dienstag ein Video auf YouTube hochgeladen, dass anhand von Satellitenaufnahmen den Baufortschritt des Apple Parks ab September 2015 bis heute zeigt. In dem 18-sekündigem Clip sieht man das Hauptgebäude und die Umgebung, die vor allem in den letzten Sekunden des Videos regelrecht aufblüht.

Übrigens kann man am unteren Videorand rechts von der Mitte auch gut das Steve Jobs Theater erkennen. In dem 1.000 Plätze fassenden Auditorium werden zukünftig neue Apple-Produkte präsentiert. Das diesjährige „iPhone 8"-Event ist ein heißer Anwärter für die erste Keynote im Apple Park.