Bei Grenzkontrollen kommt es weltweit immer wieder vor, dass die Zollbehörden geschmuggelte Geräte von Apple finden. Die Preisunterschiede zwischen den Ländern wirken verlockend. An der Grenze zu Shenzhen in China ist nun eine Frau aufgegriffen worden, die wohl einen neuen Rekord aufgestellt hat. Sie wollte über hundert iPhone in ihrer Kleidung über die Grenze schmuggeln.

In bis zu vier Schichten unter die Kleidung gesteckt: Über 100 iPhone. (Bild: XMNN.cn)

Wie die Chinesische Nachrichtenseite XMNN berichtete, viel die Frau durch für das Wetter ungewöhnlich dicke Kleidung auf. Bei einer genaueren Untersuchung mit einem Metalldetektor, fanden die Zollbeamtinnen an der Grenze zwischen Hongkong und Shenzhen dann die über einhundert iPhone und fünfzehn Uhren von Tissot. Bei den Smartphones handelt es sich offenbar hauptsächlich um iPhone 6 oder 6s. Die beschuldigte Frau hatte sich die Geräte ohne Verpackung in vier Schichten unter ihre Kleidung gesteckt.

XMNN nach finden die Zollbeamten immer wieder Schmuggler mit teilweise bis zu achtzig iPhone in ihrem Gepäck oder am Körper. Über einhundert Geräte sind aber selten. Schmuggler versuchen immer wieder über die Grenze zu gelangen, da in der Sonderverwaltungszone Hongkong Geräte von Apple günstiger als im restlichen China sind. Die Nachfrage nach iPhone ist in China riesig, der Profit entsprechend hoch.

Die Einfuhr eines iPhone von China nach Deutschland lohnt sich hingegen meist nicht. Die Geräte müssen bei der Einfuhr angegeben und verzollt werden, es fällt Einfuhrumsatzsteuer an. Die Freigrenze hierfür liegt bei 430 Euro Warenwert. Liegt der Wert darüber, fallen bis 700 Euro pauschal 17,5 Prozent Steuern und Zollgebühren an. Über 700 Euro Warenwert steigen die Abgaben auf 19 Prozent plus Zollgebühren. Gibt man die Geräte bei der Einreise nicht an und wird kontrolliert, fallen Bußgelder an. In extremeren Fällen, wie zum Beispiel über 100 iPhone, kann auch ein Strafverfahren auf den Schmuggler zukommen.