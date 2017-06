Amazon hat derzeit ein Aktionsangebot eingerichtet, bei dem Sie gleich zehn Filme auf Blu-ray im Paket günstiger angeboten bekommen. Sie haben die Wahl aus einer ganzen Reihe von Titeln.

Heimkino kann kommen: Blu-rays im Angebot (Bild: CC0)

Wählen Sie sich aus 90 Filmen auf Blu-ray zehn aus, die Sie dann für nur 50 Euro von Amazon erhalten. Versandkosten fallen nicht zusätzlich an. Sie bekommen teilweise Marvel-Superhelden-Filme angeboten, zum größeren Teil aber Film mit bekannten Darstellern wie Hugh Jackmann, Christian Bale, Robin Williams, Robert de Niro, Mel Gibson, Denzel Washington und anderen mehr.

Zum Deal: Filmpaket mit 10 Blu-rays bei Amazon günstiger kaufen.

Sie bekommen unter anderem Titel wie Who Am I, Django Unchained, Whiplash, Die 5. Welle, diverse Teile von Terminator oder Spider-Man. Die Filme bieten in der Regel mehrere Tonspuren und hochwertige Audioaufzeichnungen in den Hauptsprachen.