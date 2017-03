Derzeit können Sie die tragbare Festplatte „Backup Plus Slim“ von Seagate mit 1 TB Speicher günstiger einkaufen. Das Produkt wurde von Saturn zunächst im Preis reduziert. Doch Sie können es mittlerweile auch bei Amazon zum gleichen Preis bestellen. Das Gerät bietet USB 3 und einen 2,5 Zoll Formfaktor.

Portable Festplatte: Seagate Backup Plus Slim (Bild: Seagate)

Seagate selbst nennt die „Backup Plus Slim“ die dünnste portable Festplatte am Markt. Sie bekommen das Gerät im Metallgehäuse im 2,5 Zoll Formfaktor derzeit zum Preis von 55,99 Euro angeboten. Versandkosten fallen bei beiden Anbietern nicht an. Entsprechend können Sie sich entscheiden, ob Sie sich das Produkt bei Amazon nach Hause liefern lassen oder bei Saturn die Möglichkeit nutzen, es in einem Markt in der Nähe abzuholen.

Zum Deal: Seagate Backup Plus 1 TB bei Saturn kaufen .

Zum Deal: Seagate Backup Plus 1 TB bei Amazon kaufen.

Warum genau heißt aber diese Festplatte „Backup Plus“? Auf dem Gerät ist eine Software installiert, die auf Knopfdruck Daten sichert. Allerdings ist diese Funktion Windows-Nutzern vorbehalten. Die Festplatte ist ab Werk mit NTFS formatiert. Wollten Sie diese unter macOS beschreiben, bräuchten Sie einen separaten Treiber, den der Hersteller auf der Homepage bereitstellt. Oder aber Sie formatieren die Festplatte einfach neu.

Die Festplatte benötigt keine externe Stromversorgung, sondern kann in der Regel direkt betrieben werden, wenn Sie per USB angeschlossen wird.