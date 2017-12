von maga » Sa 18. Nov 2017, 14:11

Hallo,



ich möchte an meinen iMac (Ende 2013) per SPDIF einen Röhrenverstärker ansteuern, die Verkabelung einschließlich DAC ist komplett. Jedoch kommt momentan nur Kratzen/Knacken auf dem Röhrenverstärker an, weil der DAC nur PCM kann.



Wo finde ich diese in Einstellung in High Sierra? In Systemeinstellungen -> Ton und Systemeinstellungen -> Audio-MIDI-Setup habe ich schon erfolglos nachgeschaut.



Danke und schöne Grüße



Matthias