von christopher182_162254 » Mo 23. Okt 2017, 16:04

Hallo,



ich bin neu hier und habe leider in der Suchfunktion zum speziellen Thema nix gefunden. Folgendes: ich habe das Betriebssystem auf meinem Mac Book von Snow Leopard auf El Capitan gewechselt. Nach dem Wechsel zu El Capitan hörte sich der Sound aus dem Kopfhörerausgang sehr blechern, nicht mehr voluminös (wie ein Radio in der Badewanne) an. Einfach schlecht im Vergleich zum vorherigen Betriebssystem Snow Leopard. An Einstellungen in der Signalkette wurde nix geändert. (Kopfhörerausgang>Cinch>Verstärker). Auch am Verstärker selbst, Lautsprecheraufstellung nix geändert. Audio-Midi Setup nix geändert. Neuestes Update El Capitan installiert. Ich vermute das etwas mit dem Audio Treiber nicht hinhaut. Ich habe mich nach Treibern und Neuinstallation umgesehen, aber keine Anleitung zur Behebung des Problems gefunden. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.

Danke

.

.

.

Audio: Intel High Definition Audio



Hardware-Übersicht:



Modellname: MacBook

Modell-Identifizierung: MacBook7,1

Prozessortyp: Intel Core 2 Duo

Prozessorgeschwindigkeit: 2,4 GHz

Anzahl der Prozessoren: 1

Gesamtanzahl der Kerne: 2

L2-Cache: 3 MB

Speicher: 8 GB

Busgeschwindigkeit: 1,07 GHz

Boot-ROM-Version: MB71.0039.B0E

SMC-Version (System): 1.60f6

Seriennummer (System): W80215ERF5W

Hardware-UUID: B3BB61F1-5157-5574-8ABA-664A3FFE6152

Sensor für plötzliche Bewegung:

Status: Aktiviert