von sarah.hemmer05_162143 » Sa 21. Okt 2017, 16:39

Liebe MacLife- User!Wie im Titel erwähnt, habe ich schon seit langem Probleme mit dem Abspeichern meines iMovies. Das Internet zu durchforsten und in anderen Foren zu suchen hat mir leider nicht weitergeholfen und ich plage mich seit ein paar Monaten schon damitDer von mir erstellte Film ist ein nur 4-minütiges Video mit vielen kurzen Ausschnitten, die meist nur max. 3 Sekunden dauern, und einer MP3- Datei. Sehr viele Übergänge oder Effekte habe ich nicht benutzt und während dem Erstellen des Videos sind auch keine Fehlermeldungen angezeigt worden.Als ich also den Film endgültig abspeichern wollte, in diesem Fall wird in iMovie der Film, war dies in allen 8 Möglichkeiten nicht erfolgreich.Entweder auf dem Bereitstellen-Button oder im Menü:Ablage -> Bereitstellen...Theater...Email...iTunes..YouTube...FaceBook...Vimeo...Bild...Datei...Egal welche Option ich wähle, das Programm wird abgebrochen und die gleiche Fehlermeldung erscheint.(siehe Meldung im Anhang)Ich hoffe unter Euch ist ein Mac-Spezialist dabei, der mir helfen kann.Vielen Dank im Voraus!