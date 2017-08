von ultra.clean » Fr 21. Jul 2017, 06:53

Hey Gemeinde.



Ich verzweifle, habe schon alles an Suchanfragen und Supports durchforstet, aber bin immer noch am Anfang.

EyeTV (7519), aber auch schon Vorgängerversionen, exportiert die Aufnahmen nur als Audiodatei, egal was ich auswähle. Wenn ich auf "exportieren" klicke, öffnet sich ja ein Auswahlfenster und unter Video steht: "kein Video". Audio wird exportiert. An den Einstellungen kann es ja nicht liegen, da es keine weiteren gibt. Fehlt dem Programm ein Codec oder so?

Suchanfragen über Google etc. brachten kein Ergebnis. Es scheint so, das dieses Problem ein alleiniges ist.

Bis zur Umstellung auf DVB-T2 lief alles super!



Danke für Eure Hilfe!

Niemand ist Vollkommen