von oliver.christ7_152654 » So 4. Jun 2017, 08:25

Hallo,Ich hoffe ich poste im richtigen Forum. Falls nicht tut mir das leidIch fange mal von vorne an: ich bin Star Trek verrückt. Und suche ein Programm mit welchem ich, wie in Star Trek gezeigt, Daten per Sprachsteuerung abfragen kann. Ggf. auch vorher eingetippte Daten.Beipsiel: "Computer, zeige mir die Besatzungsliste der USS Enterprise". Mit Siri funktioniert es leider nicht, meist versteht sie sogar den Befehl gar nicht.Gibt es da ein Programm bei dem man solche Sachen eintippen kann und die dann auf Befehl vorgetragen werden?Ich hoffe man kann verstehen was ich sucheVielen Dank im Voraus!LGOlli