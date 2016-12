von sedl » Mi 14. Dez 2016, 10:56

Moin,



Frage 1 kann ich auch ohne am Rechner zu sitzen beantworten. Du hast wie die Meldung sagt zu wenig Material um den Übergang so lange laufen zu lassen. Wenn es ein Video ist musst du einfach etwas mehr Material reinschneiden. Wenn es ein Standbild ist musst du dort ebenfalls die Dauer verlängern.



Zur Frage 2 melde ich mich heute Abend wenn ich am Rechner sitze. Ich vermute es wird in den Einstellungen möglich sein die Fehlermeldungen zurück zu setzen.



gruss



sedl