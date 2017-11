von Robin Robin » Di 31. Okt 2017, 15:08

Hallo Leute,ich besitze bereits seit längerem ein NAS-Server.Wenn ich mich über mein MacBook Pro an diesen anmelde, erscheint das entsprechende Icon auf dem Schreibtisch. Ich möchte gern, dass dieses nach jedem Systemstart bereits automatisch auf dem Schreibtisch erscheint. Dies habe ich durch ein entsprechendes Anmeldeobjekt auch einrichten können. Der Server verbindet sich also nach jedem Start mit dem MacBooks.Leider ist es so, dass sich dann auch direkt nach dem Start der Server-Finder öffnet, dies möchte ich aber nicht. Ist es also irgendwie möglich, zwar eine automatische Verbindung zum Server herzustellen, aber ohne, dass sich immer jedes mal das Fenster dazu öffnet?Danke für eure Tips.Viele Grüße!