von odeshevych_160781 » Di 3. Okt 2017, 12:50

Nun, das alte "haben Sie versucht, es auszuschalten und es wieder einzuschalten" könnte hier tatsächlich funktionieren. Sobald Sie das getan haben, warten Sie eine Minute oder so, während der Router startet und dann sehen, ob die drahtlose LED leuchtet.



Wenn alles in Ordnung mit dem Router ist, müssen Sie den drahtlosen Adapter in Ihrem Gerät untersuchen, um zu sehen, ob es irgendwelche drahtlosen Netzwerke erkennen kann, vorausgesetzt, Sie leben in einem Bereich, in dem Sie zuvor das benachbarte Wifi bemerkt haben.