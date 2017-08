von cmwolfseye_154511 » Mi 16. Aug 2017, 16:52

Ich hab das schon x-mal versucht. Und es ist ja nicht so, als wenn das nie klappen würde. Aber meistens findet er, wenn der Backup startet oder starten soll, das Time Machine Laufwerk bzw der Shared Folder nicht. Hab extra dafür einen User auf der Synology angelegt, mit den nötigen Rechten. Allerdings, wie bei der Anleitung hier, das 4. und 5. Bild von unten, das die Time Machine innerhalb der Settings bei AFP Service angezeigt wird, das hab ich nicht so. Ich bezweifele das das überhaupt aktuell in der Synology 6 Software noch so aussieht.



Sieht das bei dir GENAU so aus, wie auf all den Fotos ?