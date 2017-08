von matze_sylt_156419 » Do 3. Aug 2017, 12:19

Hallo liebe Forum Nutzer , vielleicht könnt ihr mir helfen und zwar habe ich folgendes Problem bei der Arbeit habe ich für alle Internetsachen also e-mails usw. einen Mini Mac und für meine Hauptarbeit (Fahrzeugwaage) einen Windows 7 Rechner . Von diesem würde ich nun gern Daten an den Mac senden ohne den Windows 7 Rechner im Internet zu haben nur der Mac soll im Internet sein , denn mit dem Windows Ding gibt es leider immer nur Ärger und dann geht auf Grund seiner Funktion (Fahrzeugwaage) meist gar nicht mehr .Habt ihr einen Tipp wie man das am besten machen kann ? bis jetzt habe ich immer alles auf einen Stick gezogen und dann mit dem Mac gemailt ,aber das ist schon recht umständlich. Also danke schon mal im voraus für einen Tipp.