von cmwolfseye_154511 » So 9. Jul 2017, 11:37

mal ne Frage. Von einem PC kommend, wie siehts aus mit extra Software für Firewall und Antivirus. Beim PC ja unerlässlich (weil die Hausmittel die bei Windows dabei sind meiner Meinung nach nicht viel taugen), aber wie siehts aus beim Mac ?



Sollte man sich da auch was extra in die Richtung installieren, Security Suites oder so, oder ist man beim Mac da auch so geschützt ? Und wenn, welche Tools sind da zu empfehlen. Google zeigt einem so viele Dinge zu den Themen, ich weiß da nie wirklich wem ich glauben soll. Der eine sagt so, der andere so.



Könnt ihr mir ein paar Tips dazu geben vielleicht ? Wäre euch sehr dankbar.



