von matthias.krause_153743 » Do 22. Jun 2017, 15:48

Moin moin,



ich bin hier gerade am Verzweifeln an der Technik meines neuen Internetanbieters (Willy Tel).



Ausgangslage: Von meinem Anbieter wird mir eine Fritz!Box 6360 als Kabelmodem gestellt. Diese Box könnte theoretisch auch W-Lan und als Router fungieren, diese Funktionen wurden aber durch eine bestimmte Firmware beschnitten, da wir nur für ein Modem zahlen. Das ist an sich kein Problem, denn als W-Lan-Router soll meine Time Capsule fungieren. So hat das mit einem Thomson-Modem von Kabel Deutschland auch bis gestern einwandfrei funktioniert.



Fritz!Box und Time Caspule sind über LAN verbunden.

In der TC ist Internet "Connect Using DHCP" eingestellt. Bei Network macht der Router Mode "DHCP and NAT" dann aber Probleme. Das WLAN funktioniert, aber von keinem Gerät ist Internetzugriff möglich - das meldet auch die TC als Problem.



Mein Lösungsansatz: Den Router Mode von DHCP and NAT auf Off (Bridge Mode) oder DHCP Only umzustellen. Das hat zu den unten aufgeführten Konfigurationsvarianten geführt.

Alle Konfigurationen führen zum selben Problem: Lediglich mein MacBook, mit dem ich auch die Konfiguration der TC mache, erhält über WLAN Internetzugang. Ein IPhone und ein Windows Laptop haben aber Probleme. Der Verbindungsaufbau mit dem WLAN scheint bei beiden länger zu dauern als sonst. Ausserdem scheinen sie per DHCP IP-Adresse usw. genauso wie das MacBook zugewiesen zu bekommen, ein Internetzugriff funktioniert aber nicht.

Mir will partout nicht in den Kopf, warum mein MacBook per DHCP bis auf die IP-Adresse die selben Daten hat wie die anderen Geräte, das Internet aber nur auf dem MacBook funktioniert.



Im Endeffekt ist mir die genaue Konfiguration total wumpe. Das Ziel ist es, dass diverse Endgeräte über das WLAN der TC auf das Internet zugreifen können.



Für euren Rat wäre ich nach stundenlanger ergebnisloser Internetrecherche und Konfigurationsversuchen echt dankbar!





Folgende Konfigurationen habe ich an der TC probiert:

Konfiguration 1

Internet:

Connect Using: Static

IPv4 Address: 100.68.88.2

Subnet Mask: 255.255.248.0

Router Adress: 100.68.88.1

DNS Servers: 213.209.104.220 und 213.209.104.250

Domain Name: catv.wtnet.de

Network:

Router Mode: DHCP Only

DHCP Range: 100.68.88.3 to 100.68.88.190



Das IPhone hat dann über DHCP folgende Daten:

IP Address: 100.68.88.3

Subnet Mask: 255.255.248.0

Router Address: 100.68.88.1

DNS Servers: 213.209.104.220 und 213.209.104.250

Domain Name: catv.wtnet.de



Das Macbook identisch, bis auf die IP-Adresse: 100.68.88.4



Konfiguration 2

Internet:

Connect Using: Static

IPv4 Address: 100.68.88.2

Subnet Mask: 255.255.248.0

Router Adress: 100.68.88.1

DNS Servers: 213.209.104.220 und 213.209.104.250

Domain Name: catv.wtnet.de

Network:

Router Mode: Off (Bridge-Mode)



Das IPhone hat dann über DHCP folgende Daten:

IP Address: 100.68.93.3

Subnet Mask: 255.255.248.0

Router Address: 100.68.88.1

DNS Servers: 213.209.104.220 und 213.209.104.250

Domain Name: catv.wtnet.de



Das Macbook identisch, bis auf die IP-Adresse: 100.68.88.4



Konfiguration 3

Internet:

Connect Using: DHCP

IPv4 Address: 100.68.91.114

Subnet Mask: 255.255.248.0

Router Adress: 100.68.88.1

DNS Servers: 213.209.104.220 und 213.209.104.250

Domain Name: catv.wtnet.de

Network:

Router Mode: Off (Bridge-Mode)



Das IPhone hat dann über DHCP folgende Daten:

IP Address: 100.68.92.182

Subnet Mask: 255.255.248.0

Router Address: 100.68.88.1

DNS Servers: 213.209.104.220 und 213.209.104.250

Domain Name: catv.wtnet.de



Das Macbook identisch, bis auf die IP-Adresse: 100.68.88.4