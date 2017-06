von go_152744 » Mo 5. Jun 2017, 13:23

ich möchte gerne meine Internetverbindung hier im Hotel mit meinen anderen Apple Geräten teilen.



Hier im Hotel gibt es einen zentralen Router der via Sorglosinternet eine Internetverbindung anbietet. Netzwerk wird ausgewählt, per Passwort bekommt man Zugang und kann sich dann via PopupFenster ins Internet verbinden.



Hatte schon versucht meinen MacBook via Freigabe als Router zu nutzen. Leider konnte ich keine Möglichkeit der WLAN zu WLAN Verbindungsherstellung finden. Ich hatte auch schon einen Router gekauft, angeschlossen und konfiguriert, allerdings ist hier das Problem, das durch das PopupFenster letztendlich erst der Zugang hergestellt wird. Dieses PopupFenster konnte ich im Router nicht angezeigt bekommen.



Freue mich über Ideen. Danke schonmal vorab. Gruß Peter