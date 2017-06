von Nick Böcker » So 4. Jun 2017, 22:17

Hallo zusammen,



über die Suchfunktion (und vorallem auch Google) konnte ich nichts genaues zu dem folgenden Szenario finden.



Ich habe eine relativ große CD Sammlung. Die Dateien möchte ich nicht alle auf dem Macbook lagern, einfach weil sie Speicherplatz in Anspruch nehmen. Ich habe aber auch keine Lust immer einen Stick / eine SD Karte oder eine Festplatte am Macbook hängen zu haben, wenn ich Musik hören möchte.



Nun habe ich hier noch einen Raspberry PI rumfliegen, und dachte mir, dass ich den ggf. als Server einrichten könnte. Nun sind wir hier aber ja in einem Mac Forum also erst einmal unabhängig vom Raspberry: Was würdet ihr denn für Software empfehlen, um von einem Server auf das Macbook oder das iPhone SE zu streamen?



Am besten wäre es natürlich wenn das Ganze direkt über iTunes (zumindest auf dem Mac) laufen könnte. Sprich ich öffne iTunes auf dem Macbook und brauche nur den Server auswählen und kann mich durch meine Musik durchsuchen. Ich wäre aber auch für jegliche andere Software offen, solange sie funktioniert. Darf auch gerne was kosten. Von unterwegs muss das Ganze nicht unbedingt funktionieren, wäre aber natürlich ein toller Bonus mit eigenem DNS oder sonst was.



Danke und viele Grüße

Nick