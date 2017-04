von mac-christian » Mo 24. Apr 2017, 20:55

Muhammet.Cabuk92_150092 hat geschrieben: Ich habe eine Apple Time Capsule an unsere FritzBox 6360 Cable angeschlossen und benutze es als Zweitrouter.

Muhammet.Cabuk92_150092 hat geschrieben: Aber leider habe ich das Problem, dass die Geschwindigkeit zwar voll auf die Time Capsule ankommt, aber sie mit jedem Gerät, dass mit der Time Capsule verbunden ist, halbiert wird. Wir haben eine 16 MB/s Leitung und die kommt auch auf die Time Capsule an, aber wird leider wie erwähnt immer halbiert. 2 Geräte haben 8MB/s // 3 Geräte ca. 5MB/s // 4 Geräte 4 MB/s usw.

Muhammet.Cabuk92_150092 hat geschrieben: Die Fritzbox hat die Standarteinstellung wie in jedem anderen Haushalt auch.

IPv4: 192.168.xxx.1

Subnetz: 255.55.0.0

DHCP Aktiv (IP Bereich 2-199)



Die TimeCapsule

IPv4: 192.168.xxx.200

Subnetz: 255.255.0.0

DNS: 192.168.xxx.1

DHCP: 201-255 (Verbundenen Geräte statische IP Adressen zugewiesen)

Route-Modus: Bridged-Mode

Wie angeschlossen? mit Kabel oder drahtlos als "WLAN-Repeater"? Und was meinst du mit "Zweitrouter"?Es gibt in einem "normalen" Netz immer nur einen Router, andere WLAN-Geräte sind entweder Repeater oder Access Points.Klar, das ist so - wenn du ein Gerät als "Repeater" einsetzst, dann ist das von der technischen Logik her unumgänglich, dass mit jedem verbundenen Gerät die Geschwindigkeit halbiert wird.Du solltest alle WLAN-Zugangspunkte mit einem Kabel zum Router verbinden. Am besten gibst du allen diesen Access Points die gleiche SSID (WLAN-Netzwerkkennung) und das gleiche WLAN-Passwort wie sie bei deiner FritzBox eingestellt sind.Warum hast du Subnetz-Maske 255.255.0.0?Warum soll deine TimeCapsule DHCP-Adressen verteilen?Was bedeutet deine Bemerkung "(Verbundenen Geräte statische IP Adressen zugewiesen)"? Ist es jetzt DHCP (dynamische Adressen) oder fixe (statische) Adressen?ich denke, du machst mehr als nur einen Denkfehler. Hier funktioniert ein ähliches Setup super:FritzBox (7490) ist Router und DHCP-Server, Einstellungen siehe angehängtes Bild. Drei Airport-Basisstationen sind in den einzelnen Etagen, die sind mit Kabel zur Fritzbox verbunden und alle im Bridge-Modus (ohne Router- oder DHCP-Funktionen) und senden alle die gleiche Netzwerkkennung. Funktioniert bestens.