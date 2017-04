von p1768111_150035 » Sa 22. Apr 2017, 10:53

HalloIch habe zwei Fragen:1. Ich habe die Server App von Apple (aktuallste Version 5.4). In der Server-App kann man VPN einrichten, allerdings nur L2TP. Was würdet ihr empfehlen, das Protokoll benutzen, weil es einfach über die Oberfläche zu konfigurieren ist, oder lieber OpenVPN installieren?2. In der Server-App Oberfläche kann ich bspw. bei VPN "Zugriffsrechte" verwalten/bearbeiten. Hier kann man sagen beim Verbinden von "bestimmten Netzwerken". Über +/- Icons kann ich bestimmte Netzwerkbereiche mit Namen hinzufügen. Aber wie entferne ich zu ein hinzugefügtes Netzwerk? Bspw. wenn ich etwas falsches eingegeben habe oder das Netzwerk nicht mehr existiert? Oder muss das jetzt ewig in der Liste bleiben?Siehe Bild, würde gerne das "Test" entfernen:[img]BSP.png[/img]Danke für eure Hilfe und Antworten!