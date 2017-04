von dirk_149696 » Mo 17. Apr 2017, 09:45

Problem gelöst!

Vielen Dank an Alle antworten. Ich weiss nicht was das Problem war (leider). Systemcache leeren, Backup von vor ein paar Tagen aus Timemachine, Netzwerkeinstellungen zurücksetzen usw hat alles nichts gebracht. Nach gefühlten 50 Neustarts der Fritzbox habe ich sie dieses mal 1 Stunde vom Strom gelassen. Dann wingesteckt - Alles läuft wieder rund! Wer also ein ähnliches Problem mal haben sollte, ein bloser Neustart der Fritzbox hat das Problem nicht gelöst. Ich weiss leider immer noch nicht was es genau war (was mich ärgert) aber anyway - jetzt läuft es wieder!



Viele Grüße

Dirk