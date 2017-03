von mac-christian » Fr 17. Mär 2017, 09:57

Guten Morgen



Ich denke, du hast die Philosophie von iCloud und von den (Unix-) Benutzen (noch) nicht verstanden. Im Gegensatz zu Windows XP ist Unix (und damit auch MacOS) ein echtes Mehrbenutzersystem , wo die persönlichen Daten strikt getrennt sind.



iCloud (und andere ähnliche Dienste wie Dropbox, OneDrive, ...) sind in erster Linie "Auslagerungsorte", wo du Daten hinlegst, um sie danach von anderen Geräten aus im Zugriff zu haben - also vom MacBook und vom iMac oder iPad). Und obwohl man einzelne Daten oder Ordner z.B. in Dropbox für andere freigeben kann, ist es nicht der Sinn, die ganze Dropbox mit anderen Pesonen zu teilen. Vor allem nicht dann, wenn diese auch noch am gleichen Computer arbeiten. Wenn alle in der Familie den gleichen Computer verwenden, dann ist es doch nur vernünftig, dass jeder seine Privatsphäre wahren kann - auch wenn man "eigentlich" keine Geheimnisse voreinander hat. Und sonst kann man ja alle den gleichen "Benutzer" verwenden lassen.



Wenn Du Dateien für alle im Zugriff haben willst, lässt sich das problemlos durch externe Speichermedien lösen (USB-Speicher, externe Platte), da gibt es in der Regel keine Benutzerbeschränkung.