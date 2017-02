von space_145658 » Fr 17. Feb 2017, 17:51

Hallo,



ich habe zwei unterschiedliche Netzwerke, auf die ich vom Mac aus gleichzeitig zugreifen können will. Das eine per WLAN (192.168.0.x via Dhcp bezogen) das den MAC mit Internet und Drucker füttert, das andere per LAN-Port (Kabel) (169.254.205.x ebenfalls per dhcp) das den Zugriff auf Datenbanken und NAS-Storage ermöglicht. Aus Gründen müssen das zwei getrennte Netzwerke sein.



Nun will der Mac alsbald beide Netzwerke verbunden sind, nichts machen. Weder Zugriff auf das NAS noch Internetzugang. Ich habe nun vergebens Stunden damit verbracht, eine Lösung im Netz dazu zu finden und möchte mich an euch wenden, nachdem ich im Forum hier einen ähnlichen Eintrag gefunden habe.

Offensichtlich muss man dem Mac per Eintrag mitteilen, welches Netzwerk er für welchen Service nutzen soll - und da liegt das Problem: Ich habe keine Ahnung wie das geht. Wäre nett, wenn mir da jemand Tipps geben kann.