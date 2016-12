von amilojoerg_140939 » So 11. Dez 2016, 12:31

Hallo miteinander. Bin am Verzweifeln. An meinem Macbook Pro mit MacOS 10.11.4 will ich einen Surfstick Huawei e3372 mit ner T-Mobile Daten-sim betreiben. Der Stick ist LTE-fähig und wird von der Telekom und Vodafone als Speedstick vertrieben, ich habe ihn aber simslockfrei erworben. Er funktioniert an meinem Win10-PC einwandfrei. Am Mac installiert sich zwar seine Software, man kann ihn öffnen, aber eine Internetverbindung wird nicht aufgebaut! In den Netzwerkeinstellungen wird er nicht angezeigt. Ein Update der Sticksoftware über Huawei wird nicht angeboten, vielmehr soll er mit der aktuellsten Software ausgestattet sein (Analyse am PC).Da der Stick ja von MacOS erkannt wird, gehe ich davon aus, dass es sich um irgendein Problem am Mac bezüglich der Einstellungen geht.Wer kann helfen??