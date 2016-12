von gg » Fr 9. Dez 2016, 09:40

sedl hat geschrieben: Moin,



vielleicht hilft dir ja diese Seite, habe ich im Internet gefunden und mit macOS Sierra läuft es. Langzeit Erfahrungen habe ich nicht da ich es bereits wieder gelöscht habe, da sich es nicht brauche.





gruss



Hallo sedl,danke fuer den Tip. Inzwischen hatte ich auch in den "Tiefen" meiner Festplatte das kleine Programm von Monkeybread und damit die Antwort auf meine ursprüngliche Frage gefunden.Es funktioniert auch, wie es soll, d.h. sobald ich den Netzwerk-Switch (TP-Link) von der Stromversorgung trenne, erscheint in der Menüzeile oben rechts statt der IP-Nummer der Hinweis, dass ich offline bin. Und mir ist das auch wichtig, weil ich normalerweise bei der Arbeit an Texten, Bildern, Filmen usw. offline bin und gern auch die Kontrolle darüber behalte (wenn man über 80 ist, sollte ein bissel Verfolgungswahn entschuldbar seinGrüsseGünter