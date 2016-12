von mac-christian » Sa 3. Dez 2016, 17:57

macfrischling hat geschrieben: Die TC ist wie immer mit Kabel mit der Fritz Box verbunden. Seit dem Stromausfall funktioniert dieses Netz allerdings nicht mehr und die TC leuchtet gelb. Der Mac findet sie nicht.

Ich habe dir extra alle wichtigen Einstellungsseiten angehängt.1) Ist die TC am richtigen Anschluss angeschlossen (der richtige Anschluss ist der mit dem Symbol das aussieht wie eine Sonne, oder wie ein Gasherd)?2) Hast du die IP-Adresse der TC manuell eingegeben? Stimmt sie mit deinem logischen Netz überein? Oder beziehst du die Adressen per DHCP?3) Wie ist die IP-Adresse deines Routers?Mach die Einstellungen so wie in meinem Beispiel, dann funktionierts. Du kannst ja die Bilder aus dem Airport-Dienstprogramm schicken, dann sehe ich vermutlich gleich, was falsch ist.Manchmal hilft es auch, TC oder Router (oder beide) kurz vom Strom zu nehmen, damit sie neu starten. Zuerst den Router wieder anmachen, warten bis er "hochgefahren" ist, und dann die TC.