von emoehl_139568 » Mo 21. Nov 2016, 16:25

Das Mail (Version 8.2) von meinem MacBook Pro mit OS X 10.10.5 kann seit einiger Zeit nicht mehr auf meinen POP Account bei upc zugreifen. Der Account scheint aber in Ordnung zu sein, da der Zugriff vom iMac und vom iPad funktionieren. Beim MacBook Pro erscheint bei „Verbindung prüfen" immer die Fehlermeldung "ERR invalid user name or password“ obwohl User und Passwort korrekt eingegeben wurde. Im POPConnection-log erscheint noch die Fehlermeldung "Error: Authentication likely failed, AUTH-RESP-CODE unsupported, response code: 6“.



Ich habe die Mail Konfiguration mehrfach neu aufgesetzt. Ich habe auch das System Max OS X 10.10.5 neu installiert. Auch eine Testinstallation mit Thunderbird habe ich versucht. Alles blieb bisher ohne Erfolg.



Kann mir jemand weiterhelfen.

Gruss Erwin