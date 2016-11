von forum_138200 » Mi 2. Nov 2016, 18:01

Servus Leute,



vermutlich ist das Problem schon X-mal besprochen worden, aber leider weis ich echt nimmer weiter.

Ich habe vor kurzem den alten Mac Pro von ein Kumpel bekommen, da ich für mich schauen will ob das System was ist oder nicht. Das System hat beim ihm ohne Probleme Funktioniert.



Auf Grund von Datenschutz, musste ich die Festplatte tauschen und das System neu Installieren mit Mac OS Yosemite. Soweit so gut, die Installation ist gut verlaufen, bis darauf das er keine Daten von meinem Router ziehen konnte und ich auf WLAN ausgewichen bin.



Nach der Installation wird mir in den Netzwerkeinstellungen sowohl die Eth und WLAN als verbunden mit gültiger IP-Adresse angezeigt. Mit WLAN geht alles ohne Probleme, mit Ethernet leider nicht. Sowohl der Ping haut nur zu Maximal 60 % hin, und Surfen bzw. Emails abrufen geht so gut wie gar nicht.



Was habe ich schon alles versucht, also:

- Dienste neu gestartet

- Router neu gestartet (FritzBox 7490 aktuelle FW)

- Netzwerkkabel getauscht und Port an FritzBox

- IP-Adresse manuel vergeben, mit und ohne IPv6

- Datei preferences.plist gelöscht und neu erstellt

- Eth 0 & Eth 1 versucht

- neuen Eth Dienst installiert



Was ich leider noch nicht gemacht habe, da ich da entweder auf dem Schlauch stehe oder es nicht finde bzw. habe ist das Thema mit dem "Incompatible Kernel Extension Configuration Data".



Vielleicht kann mir da jemand helfen!?



Gruß Alex