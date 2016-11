von mail01.rausch_138044 » Mo 31. Okt 2016, 18:22

Hallo, ich habe seit geraumer Zeit mit meinem MacBook Probleme mit dem Netzwerk. Das Notebook hängt im WLAN. Im Netzwerk hängen verkabelt ein HP Color Laserjet, ein Brother-Laser Multifunktionsdrucker sowie ein Canon Tintenstrahler.



Druckaufträge werden nicht von den Druckern angenommen. Man bekommt den StatusErrorCode 300. Es wird behauptet, dass die jeweiligen Drucker nicht angeschlossen sind. Mache ich nun bei wartendem Druckauftrag ein Terminal auf und pinge den entsprechenden Drucker an, so dauert es ca 5 Sekunden und schon wird gedruckt.



Scheinbar findet das MacBook die jeweiligen Drucker nicht von selbst.



Notiz am Rande: Ich hatte auch sporadisch (ca. 20% W'keit) Probleme mit dem WLAN nach Aufklappen des Rechners (Aufwachen). Dann konnte man zwar das WLAN-Symbol als aktiv sehen und auch den Haken am richtigen WLAN-Netz. Allerdings kommt nachhaltig keine Internetverbindung oder erfolgreicher email-Abruf zustande. Erst mit manuellem "Abschalten" und "Wiedereinschalten" des WLANs klappte es dann.

Dieses Phänomen konnte ich durch manuelles Löschen diverser *.plist Einträge "heilen".



Das Druckproblem bleibt...



Irgendwelche Ideen?

