Thorsten.Jaffke_157208 » Mo 14. Aug 2017, 20:37

Hallo zusammen,



ich bin neu hier im Forum, weil ich hoffe jemand eine Lösung für mein Problem parat.



Ich möchte meine Fotos nicht mehr in Apple Fotos speichern, sondern auf einer externen Festplatte.



Ich dachte mir okay kein Problem - ich exportiere einfach meine Alben......ABER:



Egal was ich mache, wenn ich Bilder aus Fotos ziehe, exportiere oder wie auch immer stimmen die ganzen in den Bilddateien eingespeicherten Daten (Datum und Uhrzeit der Aufnahme usw. ) nicht mehr!



Kann ich die Bilder so aus Fotos rausholen, dass das nicht der Fall ist?



Viele Grüße,



Thorsten