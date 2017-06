von Benedikt Roch » Di 13. Jun 2017, 06:51

Hallo Leute,



ich habe ein kleines Problem mit meinem Mac. Da ich nun immer öfters unterwegs zum Fotografieren bin und auch Shootings mache wo ich mal eben auf die schnelle die Fotos angucken mag. Klar nicht in voller Auflösung aber man sieht schon mal auf die Schnelle ob Schärfe und Belichtung passen und der Fokuspunkt.



Ich kann zwar die SD Karte aus meiner Cam an den Mac anschließen aber diese wird nicht immer erkannt das wie nen Glücksspiel wenn die mal geht. Was kann ich da machen das die sicher und Zuverlässig erkannt wird. SD Karte steckt in Canon 80D und in einer 5D Mark 4 am Windowsrechner habe ich damit keine Probleme Karte ran und fertig.



Das nächste ist ich hatte mir mal Paragon geholt um meine externe Festplatte am Mac anschließen und nutzen zu können. Dies geht aber nun auch nicht mehr. Festplatte wird erkannt klar aber ich kann nicht mehr drauf schreiben. Ist halt doof wenn man länger unterwegs ist und die Fotos auf der Externen mit genug Speicher wegsichern will. Mac hat halt nur 256GB SSD drin und da reicht das was frei ist nimma so lange aus.



Was mir noch extrem abgeht ist das es eine vernünftige Fotoanzeige wie in Windwos gibt. Also ein Foto in dem Ordner öffnen und dann durch den Ordner klicken in der Fotoansicht. Bis jetzt muss ich jedes Foto einzeln öffnen. Ist halt auch auf Dauer kein besonders nettes Häufchen bei über 500 Fotos an einem Tag.



Würde auch für gute und zuverlässige Software zahlen aber bis jetzt finde ich nichts brauchbares und auch so finde ich im Netz keine Lösungen.



Alternativ bin ich gerade kurz davor den Mac an die Wand zu schmeißen und mir nen gescheites Ultrabook mit Windows zu holen. Aber warum neu Kaufen wenn man doch schon so was in der Art hat.



Danke schon mal für euer Hilfe



Grüße

Benedikt