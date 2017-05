von paul.hoe_149057 » So 14. Mai 2017, 16:03

klein

Hallo,mir ist schon seit längerer Zeit aufgefallen das sobald ich ein Adobe Programm wie z.B. Lightroom, Photoshop etc. öffne unten links ein kleiner weißer Punkt zu sehen ist. Dies ist natürlich nicht weiter tragisch, aber vielleicht weiß ja jemand an was das liegen könnteAchse und außerdem ist dieser auch zu sehen wenn man das Programm minimiert und in ein anderes wechselt. Erst nachdem die Adobe Anwendungen geschlossen wurden verschwindet er wieder !Ich hoffe auf dem Bild ist das zu sehen... ist Wirklich ganz...LG Paul H.