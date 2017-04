von DaxPerformance » Do 13. Apr 2017, 17:59

Ich benötige ein Grafikprogramm für meinen mac. ich will meine sneakers bemalen und möchte vorher das Ergebnis auf meinem Rechner sehen. verschiedene fabren an einzelnen Elementen möchte ich verändern können sowie Grafiken und Elemente einsetzten. gibt es da spezielle Programme ?bitte kein adobeund bitte in deutschich bin auch gewählt etwas geld auszugeben. aber es sollte sich im rahmen halten. so um die 50 fr.danke schonmal für eure Tips