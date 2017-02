von sedl » Mo 23. Jan 2017, 21:25

Moin,



leere Bilder deuten darauf hin das du in den Einstellungen von Fotos eingestellt hast das die Bilder nicht in die Mediathek kopiert werden sollen sondern an ihrem angestammten Platz bleiben sollen. Wenn du jetzt als den Ort der Bilder änderst oder gar löschst bekommt man die leeren Bilder.



Das ist jetzt zwar nicht wirklich eine Hilfe aber ich würde zur Sicherheit mal in den Einstellungen von Fotos nachsehen und wenn es so ist wie ich vermute die Bilder auf deinen Platten suchen.



gruss



sedl