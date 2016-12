von gkr » Di 20. Dez 2016, 11:49

Moin!

Habe folgendes Problem mit der Fotos-App:

Wollte gerade, wie so oft, ein Bild aus Fotos auf den Schreibtisch ziehen/exportieren => Fehlermeldung: "Bild konnte nicht geladen werden" bzw. "Bild existiert nicht".

Da ich die Library nicht nur auf dem heimischen iMac, sondern auch noch auf einer externen HD habe, die ich zum Synchronisieren zwischen dem heimischen und dem beruflichen Rechner nutze, dachte ich: Schau ich doch da mal nach.

Ergebnis: Library auf dem iMac (wo das Exportieren nicht mehr geht) hat 17 GB, Library der Sicherungskopie auf der externen HD hat 87 GB!

Habe dann die große Library (von gestern) auf den iMac kopiert; Ergebnis: Die kopierten 87 GB zeigen auf dem iMac auch nur 17 GB an. UND, viel übler: die von der HD kopierte zeigt nun auch DORT nur noch 17 GB an!

Was'n das??

In der Übersicht von Fotos wird alles wie gewohnt angezeigt, aber offenbar findet er die Bilder nicht …?

Ich hoffe sehr auf gute Tipps und sage schon mal danke!

GKr